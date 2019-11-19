Manisa'da soba faciası: Bir çift ve torunları zehirlenerek öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift ve torunları yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) yaşamanı yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eraslan Altıntaş, eşi Gülşen Altıntaş ve torunları Hasret Altıntaş evde, kömürlü sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden haber alamayan yakınları şüphelenerek eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.