Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Manisa'da akşam saat 19.09'da bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.
Merkez üssü Kırkağaç olarak açıklanan deprem İzmir, Uşak, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Bursa'nın da aralarında olduğu çevre illerden de hissedildi.
#Deprem
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Kirkagaç (Manisa)
Tarih-Saat : 18.02.2020, 19:09:22 TSİ
Enlem : 39.0846 N
Boylam : 27.8386 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/Kuy62x9bEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2020
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak ölçtü.
#DEPREM
KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) https://t.co/7q629FO7D3
18.02.2020, 19:09:22 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 12.1 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 18, 2020