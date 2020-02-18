Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Manisa'da akşam saat 19.09'da bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

Merkez üssü Kırkağaç olarak açıklanan deprem İzmir, Uşak, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Bursa'nın da aralarında olduğu çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak ölçtü.