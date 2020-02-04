Manisa'da 4.3 ve 5.0 büyüklüğünde iki deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık bir saat sonra 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akşam saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. ➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 4, 2020

20.59'daysa yine Akhisar merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.