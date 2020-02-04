Manisa'da 4.3 ve 5.0 büyüklüğünde iki deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akşam saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtildi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
— AFAD (@AFADBaskanlik) February 4, 2020
20.59'daysa yine Akhisar merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
#DEPREM
AKHISAR-MANISA https://t.co/xcV9zjD7uu
04.02.2020, 20:55:23 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 9.7 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 4, 2020
Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.