Manisa'da 212, Ankara'da 10 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece Manisa ve Ankara'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Manisa'da ve bu sabah Ankara'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir.

Ankara, Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibariyle 10 adet artçı deprem olmuş olup en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır.