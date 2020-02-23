Manisa Akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Karaborklu köyünde meydana gelen depremin derinliği 8,6 km olarak ölçüldü.
#DEPREM
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) https://t.co/d0jJk0mj3u
23.02.2020, 15:40:17 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 8.6 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2020
Manisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.