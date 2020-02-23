Manisa Akhisar'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Karaborklu köyünde meydana gelen depremin derinliği 8,6 km olarak ölçüldü.

Manisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.