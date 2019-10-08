Mali ve Orta Afrika'ya asker tezkeresi de Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda Mali ve Orta Afrika'da asker bulundurulmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından görüşmelerine geçilen Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde asker bulundurulmasına ilişkin tezkere de kabul edildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki harekat ve misyonlarına katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 2 Ekim 2018'de verilen iznin 31 Ekim 2019'dan itibaren bir yıl süreyle uzatılmasına izin verilmesi istenmişti.

