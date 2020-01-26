Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, 5.0 km derinliğinde meydana gelen bölgede de hissedildi.
#DEPREM
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/fWinjYXRWv
26.01.2020, 05:22:45 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 26, 2020
500'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiği duyurulurken, vatandaşlar da afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmemeleri konusunda uyarılıyor.