Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Pazar, 26 Ocak 2020 08:36

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 5.0 km derinliğinde meydana gelen bölgede de hissedildi.

500'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiği duyurulurken, vatandaşlar da afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmemeleri konusunda uyarılıyor.