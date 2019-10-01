Mahkemeden kupon arazi kararı

İstanbul’un en değerli bölgelerinden Etiler’deki kupon arazinin alt ölçekli imar planı oy birliği iptal edildi.

Mahkeme Beşiktaş Etiler’deki kupon arazinin ranta açılmasına “dur” dedi.

Büyük bölümü, Edap İnşaat Limited şirketine ait arazi, konut ve yeşil alan fonksiyonundayken ticaret binaları yapılabilir hale dönüştürülmüş, yeşil alan kaldırılmıştı.

OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre İstanbul 4. İdare Mahkemesi ve İstanbul 10. İdare Mahkemesi kararlarında; söz konusu plan değişikliği ile yeşil alan fonksiyonunun kaldırıldığını belirterek “Nüfus ve inşaat alanının daha da artacağı, ulaşımda yoğunluk sorunuyla karşı karşıya kalınacağı, nüfus yoğunluğunun artmasının donatı dengesini bozacağı görülmüştür” denildi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi 29 Mayıs’ta, İstanbul 4. İdare Mahkemesi 19 Temmuz’da bilirkişi raporuna atıfta bulunarak alt ölçekli imar planını oy birliğiyle iptal etti.