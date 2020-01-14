Mahkemeden 'Ayder' kararı: Hukuka uygun değil

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Rize İdare Mahkemesi’nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda yapımı planlanan kayak tesisine dair açılan davada verdiği kararı bozdu. Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kayak tesisi için hazırlanan imar planlarına ilişkin davayı reddetmesinin hukuka uygun olmadığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder’e kayak merkezi kurulması için 18 Eylül 2014’te imar planı hazırladı. Bakanlık, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kirlettik, rezil ettik” dediği Ayder ile Hazindak Yaylası arasındaki Kış Sporları Merkezi için hazırlanan imar planlarını 28 Eylül 2014’te askıya çıkarttı. Yöre sakinleri, avukat İbrahim Demirci ve Yakup Okumuşoğlu aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Ancak Rize İdare Mahkemesi, 2 Ocak 2019’da ‘süre aşımı’ nedeniyle davanın reddine karar verdi. Bunun üzerine avukatlar, söz konusu davayı süresi içinde açtıklarını belirterek, istinafa başvurdu. Başvuruda, kayak tesisi yollarına ilişkin İl Genel Meclisi kararı ile bunun dayanağı olan imar planlarına birlikte dava açıldığı ancak davaların İdare Mahkemesince ayrıldığına dikkat çekildi.

AÇILAN DAVA İNCELENMELİYDİ

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, başvuru görüşen Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, Rize İdare Mahkemesi’nin kararında ‘hukuki isabet’ bulmadı. İstinaf talebini kabul eden mahkeme, dava dosyasının yeniden görülüp, karar verilmesi için Rize İdare Mahkemesi’ne iade edilmesine karar verdi. 30 Ekim 2019 tarihinde ‘oybirliğiyle’ alınan kararda, şu ifadelere yer verildi: “Ayder-Hazindak Bölgesi Kış Sporları Merkezi’ne ilişkin koruma amaçlı nazım imar planı ile koruma amaçlı uygulama imar planının hayata geçirilmesi amacıyla alınan, 10 kilometrelik Çamlıhemşin Hazindak Yayla ve Samistal Yayla Kayak Tesisi İstasyon Yolları’nın açılmasına ilişkin 30 Kasım 2017 günlü, Rize İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi kararının öğrenilmesi üzerine, süresi içinde açılan davanın esasının incelenmesi gerekirken, süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”