Mahkeme Starpet Akaryakıt’ın iflasına karar verdi

Mahkeme Türkiye’de yaklaşık 320 istasyonu bulunan Starpet akaryakıt dağıtım şirketinin iflasına karar verdi.

Nusaybin’de tek bir istasyonla başlayıp AKP döneminde büyüyen ve ülke genelinde 320 istasyona ulaşan Starpet Garzan Akaryakıt şirketi iflas etti.

İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, 2016’da iflas erteleme için başvuran ve hakkında tedbir kararı verilerek yönetimine kayyum atanan Starpet’in iflasına karar verdi.

Mahfuz Okalin'in patronu olduğu Starpet, "Fortune 500 Türkiye 2015 Araştırması"na 136’ncı sıradan, "Capital 500 Büyük Şirket" sıralamasınaysa 279’uncu sıradan girmişti.

Madeni yağ ve lojistik alanında da faaliyet gösteren Starpet’in cirosu 2016’da 1,3 milyar lira olarak açıklanmıştı.