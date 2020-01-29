Mahkeme, ODTÜ Rektörü hakkındaki 'işlem yapılmaması' kararını iptal etti

Ankara 11. İdare Mahkemesi, görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin Yüksek Öğretim Kurumu kararını iptal etti.

ODTÜ’de yapılan ağaç katliamına göz yuman ve görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için YÖK’e başvuran Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne "işlem yapılmayacak" diye geri dönen kurumun kararı Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

'CEZALANDIRILANA KADAR PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“ODTÜ’de binlerce ağaç bir gecede katledildi. 110 metrelik yolun açıldığı ormanlık alanda ODTÜ o gece yüksek yoğunluklu bir savaş ortamını yaşadı. Yüzlerce iş makinesi, kamyonlar, çevik kuvvet eşliğinde ODTÜ’yü, ekolojik bütünlüğümüzü, kentimizi ve yaşamlarımızı tahrip etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kentin akciğeri ODTÜ’de yapılan ağaç katliamına göz yuman ve görevini kötüye kullanan ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için YÖK’e başvurmuştuk. YÖK, ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına karar verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararı yargıya taşıdık. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti. ODTÜ’nün geleneğini ve yeşil aksını parçalayan KYK yurdu inşaatı için nöbette olan öğrencilere acımasızca yapılan polis müdahalesi de kavaklıkta yapılan ağaç katliamının da hesabını soracağız. Bu konuda da ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında YÖK’e başvurmuştuk. YÖK, 3194 sayılı imar mevzuatına aykırı şekilde, alanda işlem tesis edilmesine, ruhsat olmadan şantiye binalarının yapılmasına onay veren Verşan Kök hakkında inceleme başlatmıştı.

Şimdi bu tahribatı yaratanlardan hesap sormak ve ODTÜ’de iyileştirici uygulamalar yapmak zorunluluğumuzdur. ODTÜ’ye telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam edeceği hal ve tavırlarından belli olan rektörün de acilen ODTÜ’den uzaklaştırılması ve yönetim yetkisinin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir. ODTÜ yolu ve kavaklık ağaçlandırılmalı, kamu zararı Melih Gökçek ve Verşan Kök’ten tazmin edilmeli. Kök ve Gökçek yargı önünde cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız."

Candan, Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin gerekçesinde yer alanlara da değinerek, “Mahkeme gerekçesinde YÖK'ün kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, YÖK'ün işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etmiştir” dedi.