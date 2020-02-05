Mahkeme İmamoğlu'nun kararını iptal etti

İBB'nin Eminönü'nde balık ekmek satan üç teknenin tahliye edilmesi talebine yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, tahliye kararını kaldırdı.

İBB geçen yıl, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname göndermişti.

İhtarnamede, Temmuz 2007’de imzaladıkları kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle sona erdiği kaydedilerek, iş yerlerinin tahliyesi istenmişti.

Tekne sahipleri bu kararın ardından dava açarken, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi dün ikincisi yapılan duruşmada kararını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, davacı tekne sahipleri adına yapılan savunmada, 1 yıllık kira bedelini ödemeye hazır oldukları kaydedilerek, tahliyenin durdurulması istendi. İBB avukatı ise, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, tarafları dinledikten sonra kararın verdi. Mahkeme, tekne sahiplerinin davasını kabul etti. Mahkeme, tekne sahipleri ile İBB arasındaki ‘kiracılık’ ilişkisinin sürdüğüne hükmetti. İBB tarafı, bu karara 2 haftalık süre içinde istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edebilecek.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, söz konusu tahliye işlemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmişte ihale yapılmış ve alınmış. Yanılmıyorsam 10 yıl işletilmiş, hatta uzatılmış. Bugün başka bir tasarruf var. Kimse, İstanbul’un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil. İstanbul’un her noktasından, İstanbul halkının sağlıklı, mantıklı faydalanması çabası içerisindeyiz. Arkadaşlarım bu anlamda kalıcı, daha düzgün, daha doğru, daha iyi hizmet veren bir süreç tanımlamaya çalışıyorlar. Düzenleme yapıyorlar. Çok daha mutlu olacaklarını düşünüyorum. Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa, şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler. Böyle bakıyoruz olaya" demişti.