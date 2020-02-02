Mahkeme Berfin Özek'e asitli saldırıda ‘somut delile' ulaşamadı

Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan Casim Ozan Çeltik'e verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasının geçerli kararını açıklayan mahkeme, 'kasten öldürme saiki ile hareket ettiğine yönelik kesin ve somut bir delile ulaşılamadığı' değerlendirmesinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'ndan Hamdullah Kesen'in haberine göre, İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 19 yaşındaki Berfin Özek’e 15 Ocak 2019’de asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e "kasten yaralama" suçundan 12 yıl, "yanıcı madde temin etmek” suçundan 18 ay olmak üzere toplam verdiği 13 yıl 6 hapis cezalarının gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli karar ardından Özek'in Avukatı Mehtap Sert, karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu.



YARALAMA SUÇU SABİTMİŞ



Mahkeme heyeti, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Kurumu 5. Adli İhtisas Kurulu'nun raporuna göre, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kamu davası açıldığına yer verildi. Mahkeme, yapılan asitli saldırıyı "asitli silah" olarak değerlendirerek, "sanığın silah olarak kullandığı sülfürik asidi, hedef olarak katılanın hayati bölgelerine, miktar olarak öldürücü nicelikte, yöntem olarak ağız yoluyla içirmek, buhar olarak solutmak gibi katılanı hayati tehlikeye sokacak biçimlerde kullanmak sureti ile katılanı kasten öldürme saiki ile hareket ettiğine yönelik kesin ve somut bir delile ulaşılamadı" dedi.

Kararda, 'kasten yaralama' suçunun sabit olduğu belirtildi.



'EKSİK İNCELEME SONUCU KARARI VERİLDİ'



Gerekçeli kararın ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmelerine de yer verildi. Savcılık, adli emanette kayıtlı gazyağı ve etil alkolün suçta kullanılan sülfürik asitle karıştırılması sonucunda mağdurun yaralanmasına veya ölümüne yol açabilecek etki ve tesirinin artmasına veya azalmasına neden olacak bir kimyasal bileşim olup olmadığına dair rapor alınmadığını kaydetti. Savcılık tarafından "Eksik inceleme sonucu verilen İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/200 Esas ve 2020/7 Karar sayılı ilamının sanık Casim Ozan Çeltik aleyhine istinafen kaldırılması arz olunur" denildi.

Gerekçeli karar ardından Özek'in Avukatı Mehtap Sert, karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu.