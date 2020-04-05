Mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alınmaya devam ediyor

Yerleşim yerlerindeki karantinalar sürüyor. Şanlıurfa, Bolu, Ordu ve Diyarbakır'da pek çok bölge koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alındı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemleri genişleterek, 15 gün süreyle şehir içi ve ilçeler arası hareketliliğin en aza indirilmesi için il, ilçe ve köyler arası gidiş gelişleri durdurdu.

Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından kentte insan yoğunluğunun en çok olduğu İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’ne çıkışlar yasaklandı. Caddenin her iki yönünde görevlendirilecek ekipler çalışmak için her iki caddeye giriş yapacakların ateşlerini ölçerek kontrol edecek.

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi de salgın nedeniyle karantina altına alındı. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kentte daha önce Kabataş ilçesi sınırlarındaki Elbeyi Mahallesi karantinaya alınmıştı.

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleriyle, Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede ve 3 evde güvenlik güçlerince önlem alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Bozyer Mahallesi'nin Taştepe mezrası karantinaya alındı. Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.

Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkış yasağı, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve toplu bulunan yerlerde maske takma zorunluluğu kararlarına dair İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlamış ve şehirlere giriş çıkış yasağı getirilmişti.