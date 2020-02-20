Macron, Diyanet’in hesaplarını kapattı

Diyanet’in Fransa’daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin Fransa’daki hesapları kapatıldı.
"Radikal ve Ayrılıkçı İslam"la Mücadele Planı'nı kamuoyuyla paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede yabancı öğretmenlerle imamların görev yapmasına ve yabancı ülkelerden finansman akışına son vereceklerini belirtmişti.
Dün konuyla ilgili, TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu'na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Paris ve Bordeaux'daki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı.
Ataşeliklere Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmiyor.