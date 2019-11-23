Maçoğlu Oxford’da: İşin aslı planlanan programla yürümemiz

Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu yerel yönetimler deneyimlerini aktardığı İngiltere gezisi dahilinde Oxford’da bir söyleşi gerçekleştirdi.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu yerel yönetimler deneyimlerini aktardığı İngiltere gezisi dahilinde Oxford Üniversitesi’ne bağlı bir kolejde yoğun ilgiyle karşılaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Maçoğlu kendisine yöneltilen Dersim’deki deneyimin özgünlüğü ve toplumun komünist başkana duyduğu sempatinin sebebi olarak hangi nedenleri gördüğüne dair soruya yanıt vererek başlayan konuşmasında yerel yönetimlere yönelik sosyalist anlayışın temel ilkelerini deneyimlerinden örnekler vererek açıkladı.

Yerel yönetimde kararların halkla beraber, kolektif şekilde alındığına değinen Maçoğlu, esas olanın şehrin ekonomik hayatına damga vuran kapsamlı bir program ve plan ile yaklaşmak olduğuna değindi. Bu kapsamda üretim ve paylaşım temelli yaklaşımlarının kapitalist kar ve ticaret mantığına tamamen zıt olduğunu, başarılarının yalnızca tefeci tüccar sömürüsüne son vermek ve kooperatifin köylüye daha yüksek fiyat verirken tüketiciye uygun fiyata ürün sunulması ile sınırlı olmadığını vurguladı. Meseleyi ele alışlarının doğadan başladığını, toprağın, bitkinin, arının, yaban hayatının ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını, toprağa zehir/ilaç verilmediğinde toprağın canlandığını, orada yetişen bitkinin, ürünlerin ve bu bitkilerden yararlanan arının, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlıklı ve verimli ürünler verdiğini, bu sayede insanların da sağlıklı ve doğal besine kavuştuğunu, bunun dağıtımının kooperatif üzerinden kolektif şekilde gerçekleşmesi sayesinde üreticiyle tüketicinin sağlıklı besine uygun şartlarda ulaşabildiğini anlattı.

Maçoğlu kooperatiflerin Türkiye’de şirket mantığıyla yönetildiği için kaybettiğini, ancak kooperatiflerin şirket olmadığını belirtti.

MAÇOĞLU: TOPLUMSAL HAREKETLİLİK YİNE YÜKSELECEK

Konuşmanın son bölümünde kayyumlar ve ülkenin genel gidişatı üzerinde yorumlar yapan Maçoğlu halkın iradesinin gasp edilmesine ve her türlü baskıya karşı çıktıklarını, 2016 darbe girişiminin ardından ülkede toplumsal mücadele açısından şartların çok zorlaştığını ama bugünlerin geçeceğini, toplumsal hareketliliğin yine yükseleceğini dile getirdi.