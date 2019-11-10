Maaşları ödenmeyen Özel Doğuş Hastanesi emekçileri eylem yaptı

Akhisar’daki Özel Doğuş Hastanesi sağlık emekçileri, hastanelerine haciz gelmesinin ardından maaşları ödenmediği için eylem yaptı.

Manisa Akhisar'daki Özel Doğuş Hastanesi'ne Ekim ayında, haciz gelmesinin ardından maaşları ödenmeyen hastane çalışanları dün hastane önünde bir basın açıklaması yaptı.

Somalı tazminat mağduru madencilerin de destek verdiği açıklamada, hastane çalışanları tarafından, "Bugün burada 'adalet' talebimizi, yeniden hep birlikte dile getirmek için toplandık. Birçok yurttaşımız, Akhisar Özel Doğuş Hastanesi'nde çalışan 200'e yakın emekçi kardeşimizin hak ve hukuk mücadelesini uzun bir süredir takip ediyor. Hastane çalışanları olarak, usulsüz takiplerin iptal edilmesini, hastanemizden haciz neticesinde alınan cihazların iade edilmesini istiyoruz" denildi.

'MÜCADELEMİZ EMEĞİN MÜCADELESİDİR'

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten sağlık emekçilerinin yaptığı açıklamanın bir bölümü şöyle:

Daha önceden bu hastanede hissedar olarak var olan bir takım insanların, biz emekçilerin sırtından kazandıkları paraları kendi ceplerine koyarak, hastaneyi borç batağına sürüklediklerini ve yönetim kurulunun değişeceği anlaşılınca, icra takibi başlattıklarına hepimiz şahidiz.

Bu hastane, hasta yataklarını,USG cihazlarını kuvözleri haczedilmeye çalışılmasına şahit olmuştur.

Hastane çalışanları olarak, usulsüz takiplerin iptal edilmesini, hastanemizden haciz neticesinde alınan cihazların iade edilmesini istiyoruz.

Emeklerimizin çalındığı gözler önündedir.

Mücadelemiz emeğin, mücadelemiz hakkın mücadelesidir.