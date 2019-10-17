Maaşları ödemeyen Ankapark şimdi de işçileri içeri almıyor!

Aylardır maaşlarını alamayan ve yaşananlara dün isyan ederek iş bırakan Ankapark işçileri, bu sabah içeri alınmadı.
Sabah saatlerinde parka giden ve içeri girmek isteyen çok sayıda işçi içeri alınmadı.
İşçilerin verdiği bilgiye göre, kapıda bulunan güvenliklere bir avuç kişinin ismi verildi ve sadece bu isimler içeri alınıyor.
Dün 300'ün üzerinde Ankapark işçisi yaşananlara tepki gösterip iş bırakmıştı.
İŞÇİLER TUTANAK TUTUYOR
İçeri alınmayan işçiler tutanak hazırlayarak yaşadıkları hukuksuzluğu kayıt altına alıyorlar.
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