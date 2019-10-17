Maaşları ödemeyen Ankapark şimdi de işçileri içeri almıyor!

Uzun süredir maaşlarını alamayan ve yaşananlara dün iş bırakarak tepki gösteren Ankapark işçileri, bu sabah içeri alınmadı. Kapıya az sayıda kişinin isminin verildiği, sadece bu isimlerin içeri alındığı öğrenildi.

soL - Patronların Ensesindeyiz