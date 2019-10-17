Maaşları ödemeyen Ankapark şimdi de işçileri içeri almıyor!

Uzun süredir maaşlarını alamayan ve yaşananlara dün iş bırakarak tepki gösteren Ankapark işçileri, bu sabah içeri alınmadı. Kapıya az sayıda kişinin isminin verildiği, sadece bu isimlerin içeri alındığı öğrenildi.
soL - Patronların Ensesindeyiz
Perşembe, 17 Ekim 2019 08:20

Aylardır maaşlarını alamayan ve yaşananlara dün isyan ederek iş bırakan Ankapark işçileri, bu sabah içeri alınmadı.

Sabah saatlerinde parka giden ve içeri girmek isteyen çok sayıda işçi içeri alınmadı.

İşçilerin verdiği bilgiye göre, kapıda bulunan güvenliklere bir avuç kişinin ismi verildi ve sadece bu isimler içeri alınıyor.

Dün 300'ün üzerinde Ankapark işçisi yaşananlara tepki gösterip iş bırakmıştı.

İŞÇİLER TUTANAK TUTUYOR

İçeri alınmayan işçiler tutanak hazırlayarak yaşadıkları hukuksuzluğu kayıt altına alıyorlar.

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