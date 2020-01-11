Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 kişi yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgada Ö.K'nin rastgele ateş açması sonucu, Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile polis memuru Mümin Kula'nın yaralanmasına ilişkin ekipler çalışma başlattı.

Ekipler silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha el konulurken, gözaltında olanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı Düğücü Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Yaralı polis memurunun ise Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki tedavisine devam ediliyor.