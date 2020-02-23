Lojmanlar Kuran kursu yapılacak

Batman Valiliği, Tepecik Yatılı Bölge Ortaokulu’nda bulunan iki blok lojmanın erkek Kuran kursuna çevrileceğini duyurdu.

Batman Tepecik Yatılı Bölge Ortaokulu’nda bulunan iki blok lojmanı erkek Kuran kursuna çevriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kozluk İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen “Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık ve Kuran’ı Kerim’i Anlama Eğitimi Projesi” toplantısı Kozluk Tepecik Yatılı Bölge Ortaokulu’nda (YBO) yapılarak Tepecik YBO bünyesinde bulunan 2 blok 20 daireden oluşan lojmanların yatılı erkek Kuran kursuna dönüştürülmesine karar verildi.

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, kararı sitesinde duyuran Batman Valiliği tarafından, “İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından; yürütülen hafızlık projesinin daha kapsamlı bir şekilde devamını sağlanması için Tepecik YBO bünyesinde kullanılmayan 2 blok 20 daireden oluşan lojmanların yatılı erkek Kur’an Kursuna dönüştürülmesi konusunda yapılması gereken çalışmalar görüşüldü” denildi.