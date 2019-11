Liseliler NHKM’yi gezmek için buluştu: Nâzım’ın evindeyiz!

Solcu Liseliler’in çağrısı ile bir araya gelen liseliler Nâzım Hikmet Kültür Merkezi-Kadıköy’ü gezmek için buluştu. Gezinin ardından düzenlenen programda liseliler, Nâzım Hikmet’ten şarkılar söyledi ve şiirler okudu. Gerçekleştirilen programa yönetmen Çağrı Kınıkoğlu ve tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da katıldı.

İstanbul’da Solcu Liseliler’in çağrısı ile liseliler Kadıköy'de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ni (NHKM) gezmek için bir araya geldi.

NHKM’nin gezilmesiyle başlayan etkinliğe liseliler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca etkinlikte Nâzım Hikmet sergisi de yer aldı.

'EN GÜZEL FİLMLERİ SİZ ÇEKECEKSİNİZ'

Gezinin ardından Solcu Liseliler’in hazırladığı program, yönetmen Çağrı Kınıkoğlu’nun konuşması ile başladı.

Konuşmasına hoş geldiniz diyerek başlayan Kınıkoğlu, ‘’ Bizim bir derdimiz yalnız değiliz.

Yalnız olduğumuzu zannediyoruz öyle değiliz. Bize öyle olduğumuzu söylüyorlar bu gerçek değil.

Geçmişteki birikimi bugüne, bugünü yarına taşımaya çabalıyoruz. Bu çabanın en önemli temsilcilerinden birisi de Nâzım ondan dolayı ismini Nâzım koyduk.

Burası kültür ve sanatı sınıf mücadelesi içine koyuyor.

En güzel filmleri sizler çekeceksiniz en güzel yazıları sizler yazacaksınız. Bundan dolayı hepiniz hoş geldiniz.’’ dedi.

FOTOĞRAFLARLA NÂZIM HİKMET

Çağrı Kınıkoğlu’nun konuşmasının ardından fotoğraflarla Nâzım Hikmet’in hayatının anlatıldığı film gösterimi gerçekleştirildi.

'İNSANLIĞA YENİ BİR KÜLTÜR KAZANDIRACAĞIZ'

Liseliler tarafından ilgi ile izlenen filmin ardından tiyatro sanatçısı Orhan Aydın etkinliğe davet edildi.

Etkinlikte konuşan Aydın, ‘’ Burası bizim evimiz. Ama sadece bizim değil tüm insanlığın ortak evi. 120 yıllık bir tarihi var buranın. Burası bir kültürel bir miras.

AKP' nin ilk yıllarından beri ellerine geçen bütün kültürel mirası peşkeş çektiler.

Bu anlayışı birlikte buradayiz diyerek yıkacağız. Insanlığa yeni bir kültür kazandıracağız.’’ sözlerini sarf etti.

'BİZLER BURADAYIZ VE HAZIRIZ, SENİN YERİNDE ÖYLE'

Orhan Aydın’dan sonra söz alan bir lise öğrencisi şöyle konuştu:

‘’ Nâzım Hikmet... Memleketin her parçası onunla birleşiyor, onunla tamamlıyor bugün kendini. O; Galip Ustanın gelecek kaygılarında, Tersane işçisi Fuat'ın gizlice okuduğu kitapta, Beyazıt Meydanında yatan 19 yaşındaki delikanlının başlamadan biten rüyasındadır. O; sanki hiç yaşamamış gibi ölen kadınlarımızın korkunç ve mübarek ellerinde yeşerir, köklenir Gülhane parkında bir ceviz ağacında. O; bazen sığmaz memlekete, Ahmet olup uzanır Moskova'ya. Hatta evlerin, yurtların, dünyaların da ötesinde bulabilirsiniz onu; kozmosta...

O'nu ne bir din adamının dumanlı vaadinde, ne de bir hülyanın gönlü yakışında bulabilirsiniz; O, yalnız tarihin o durdurulmaz akışındadır...

Fakat yaratılan bütün değerlerimiz, bütün ilerici birikimlerimiz gibi Nâzım 'da eğilip bükülmeye; uğruna yaşamını vermiş olduğu komünist kimliğinden farklı şekillerde yansıtılmaya çalışılıyor. Nâzım Hikmet gericilerin, faşistlerin, piyasacıların dilini yakacak kadar devrimcidir. Komünist Nâzım kimi sermaye figürlerinin değil, Türkiye işçi sınıfının şairidir; Ve evet, Nâzım Hikmet olabildiğince açık bir şekilde taraftır. Solcu Liseliler sizleri Nâzım 'ın tarafında olmaya, onun mücadelesini verdiği değerleri büyütmeye çağırıyor!

Bu değerleri yükselterek Nâzım'ı yaşatmak için içerisinde bulunduğumuz her alanda mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Staj adı altında patronlar için ucuz iş gücü olarak çalıştırılmaya; niteliksiz, ücretli, rekabetçi ve bilimden kopuk eğitim müfredatına; her geçen gün bütün karanlığıyla üzerimizde daha da somutlaşan dinselleşmeye ve piyasacılığa karşı BURADAYIZ! Tarih olumsuz gidişatlarla doludur. Bütün kötülüklerin er ya da geç tarihin çöplüğünü boyladığını bizlere tarih kitaplarımızda pek de anlatılmak istenmeyen tarihimizden biliyoruz. Evet tarihte her şey değişiyor, yıkılan çürümüş ağaçların kalıntıları yerini; doğup gelişen, olgunlaşıp eskisinden daha da kuvvetli biten yenilerine bırakıyor. Bütün bu değişimlerin ancak örgütlü bir mücadeleyle gerçekleşebileceğini çok iyi biliyoruz. Bizler düşünmekten ve hareket etmekten uzaklaştırılmaya çalışıldıkça bu düzen üzerimize yığılmaya devam ediyor. Bizler bu karanlığa, geleceksizliğe ve düzenin sahte umutlarına karşı bir köşeye çekilip çaresizce beklemiyor, örgütlenip bir araya geliyoruz! Bizler BURADAYIZ ve hazırız, senin yerin de öyle...’’

LİSELİLER, NÂZIM’IN DİZELERİNE HAYAT VERDİ

Konuşmaların bitmesiyle birlikte liseliler, Nâzım Hikmet’in dizelerinden bestelenen şarkıları söyleyip, şiirlerini okudular.

Etkinlik, Nâzım Hikmet için hazırlanan defterlere liselilerin görüşlerini yazmasıyla sona erdi.