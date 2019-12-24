Liseli genci bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bakırköy'de 17 yaşındaki Berhan T.'yi bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Baran Ç., dün yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Profesyonel halk oyunu dansçısı olan Berhan T., 20 Aralık 2019 günü okulunun yakınında Baran Ç. tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Baran Ç., savcılık sorgusunun ardından, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine dün tekrar gözaltına alınmıştı.