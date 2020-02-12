Liselerde Erdoğan'ın 10 Kasım broşürüne tepki: Çöpe attılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük ticaret Atatürk ticareti' gibi ifadelere yer verdiği 10 Kasım konuşması broşür haline getirilerek okullarda dağıtılıyor. İzmir'de liseliler AKP propagandası yapılan broşürün dağıtılmasına tepki gösterdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım 2019'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda yaptığı konuşma kitapçık haline getirilerek okullarda dağıtılmaya devam ediyor.

"Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve Cumhuriyet ticaretidir", "Cumhuriyete en büyük katkıyı şahsımın başında olduğu hükümetler yapmıştır" gibi ifadelerin yer aldığı broşür İzmir'de liseliler tarafından tepkiyle karşılandı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürün İzmir'de pek çok lisede pazartesi gününden itibaren dağıtımının yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Bornova Atatürk Meslek Lisesi, Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi, Menderes Anadolu Lisesi, Hayrettin Duran Anadolu Lisesi ve Çimentaş Anadolu Lisesi'nde dağıtılan broşürleri çöpe atan öğrenciler okullarda AKP propagandası yapılmasına tepki gösterdi.

Broşürden bazı bölümler şöyle: