Lise krizi kapıda: Oturacak sıra bile kalmayacak...

İlkokula başlama yaşının düşürülmesi nedeniyle seneye liseye başlayacak öğrenci sayısı geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 artacak. Okullarda büyük bir kontenjan sorunu yaşanacağı belirtiliyor.

İlkokula başlama yaşını 60-66 aya kadar indiren, 4+4+4 sistemine 7 yıl önce geçildi. 66 aylık 448 bin 517 çocuk zorunlu, 60 aylık 163 bin çocuk aile onayıyla kaydedildi. Çağ nüfusuna göre her yıl okula başlayan 1.2 milyon çocuğa onlar da eklenince, mezun olacak 8'nci sınıf öğrenci sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 811 bin 517 kişi Haziran 2020'deki LGS'ye girecek. Eğitim­ciler, liselere ciddi yığılma bekliyor.

SINAVA YÜZDE 90 GİRECEK

Sözcü'de yer alan habere göre, 2019'da or­taokullar 1 milyon 210 bin 112 mezun vermişti. 1 milyon 29 bin 555'i yani yüzde 88'i LGS 2019'a girdi. 2020'de mezun olacak 1 mil­yon 811 bin 517 öğrencinin yüzde 90'ının sınava girmesi bekleniyor. Kesin sayı, MEB'e sınav başvuru­ları yapılınca belli olacak. 2019 LGS'de bin 526 okul, sınavla öğren­ci aldı. 139 bin 600 kişi ve yüzde 56'yla en yüksek kontenjan imam hatiplerde. Ancak tercih edilmiyor. Sınav sonunda, yer yokluğun­dan anadolu hatta fen liselerinde ikili eğitime geçilebilir.

Yine yönetmeliğe göre; aynı puanı alanlardan, yaşı küçük kay­dediliyordu. Şimdi bu çocuklar arasında 60 ve 72 aylık kayıtlardan 1 yaş fark oldu. Yani çağ nüfusuna uygun okula giden 72 aylıklar, yaş nedeniyle mağdur olacak.

Eğitim Uzmanı Ahmet Kandemir, Dersliklerde, öğrenci kontenjanları arttırılabilir. Fen liselerinde 30, Anadolu'da 34 öğrenci sınırı, bu yıla özel 40 kişiye çıkarılabilir. Kontenjanları yüzde 33 arttırır. Boş okullar anadolu lisesine dönüştürülsün” dedi.

Eğitim-İş Sendikası'ndan Maksut Balmuk, “60-66 aylıklar, okula kaydedilirken hiç düşünülmedi. Lisede, bu çocukları nerede oturacak? Öğrenciler, 2020 LGS' den sonra okullarda, oturacak sıra bulamayacak. İmam hatip dayatmasından hızla vazgeçilsin” ifadesini kullandı.