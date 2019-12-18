Libya’da yaralananlar Türkiye'de tedavi ediliyor

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme olasılığı tartışılırken bu ülkede çatışmalarda yaralanan 600’e yakın savaşçının Türkiye’de tedavi edildiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimali tartışılırken bu ülkede çatışmalarda yaralanan 600’e yakın Libyalının Türkiye’de AKP’ye yakın dört hastanede tedavi edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, İstanbul’da belirli otellerde kalan yaralılar ülkelerindeki çatışmaları ise otele kurulan barkovizyon ekranından izliyor.

İstanbul’daki 3 farklı otele yerleştirilen 600’e yakın yaralıya Libya Konsolosluğu’ndan tercümanlar eşlik ediyor.

Yaralılar arasında uzuv kaybı yaşayanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olanlar yer alıyor.

Bazı yaralılar, yaklaşık 3 aydır Türkiye’de olduklarını söyleyerek “Ülkemizdeki savaş çok ağır geçiyor. Ölümler, yaralananlar çok fazla. Bizler Türkiye’ye geldiğimizde ağır yaralıydık. Hastanede tedavi altına alındık. Bazılarımız ameliyat geçirdi. Halen olmamız gereken ameliyatlar var” dedi.

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Tedavi masraflarının hangi ülkenin karşıladığını bilmeyen yaralılar, “Bizler hiç bir ödeme yapmadan Türkiye’de kalıyoruz. Masraflarımızı Türkiye mi, Libya mı karşılıyor bilmiyoruz. Böyle giderse bu süreç daha da ağır geçecek. Bizler otele kurdurduğumuz ekrandan çatışmaları izliyoruz. Kalbimiz çatışma alanında” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen Libya Konsolosluğu’da çalışan bir yetkili ise, “Şu an Türkiye’de 600’e yakın yaralı vatandaşımız var. Avcılar’da, Bağcılar’da, Şişli’de ve Beylikdüzü’nde bulunan hastanelerde tedavi altındalar” dedi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda önceki gün oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Mutabakat 21 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak.