Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile askeri anlaşma TBMM'den geçti

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Geçtiğimiz ay Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle (UMH) imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması TBMM’de onaylandı. “Güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun”un kabul edilmesiyle beraber Libya’ya askeri yardımın yasal yolu açılmış oldu.

AKP Hükümeti, Fayez El-Serrac liderliğindeki UHM’yi, ülkenin büyük çoğunluğunu kontrol altında tutan Halife Hafter’in kuvvetlerine karşı açıktan destekliyor.

AKP Hükümeti daha öncesinde, Birleşmiş Milletler silah ambargosunu ihlal ederek Libya'ya askeri malzeme göndermişti. Geçtiğimiz günlerdeyse Arap basınında AKP’nin Libya’ya özel kuvvetler yolladığı iddiası yer almıştı.

TBMM’de güvenlik anlaşması lehine 269 oy aleyhinde 125 oy verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin UMH’yi desteklemek için Libya'ya asker gönderebileceğini ancak henüz bir talepte bulunulmadığını söylemişti.

Bu arada Rusya’dan gelen açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya asker yerleştirme olasılığından ve güvenlik anlaşmasının Moskova için endişe vereceği söylenmişti.



Kremlin’den salı günü gelen açıklamada, önümüzdeki ay Libya konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya ile yapılan anlaşmaların Türkiye için tarihi olduğunu ve Ankara'nın olası birliklerin konuşlandırılmasını değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

