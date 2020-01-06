Libya tezkeresi anketi: Halk karşı çıkıyor

Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin yapılan ankette karara destek verenlerin oranı yüzde 37,7 çıktı.

Libya'ya asker gönderme konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sınırsız yetki veren tezkere geçen hafta Meclis'ten geçmişti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Metropoll Araştırma şirketi tarafından yapılan son ankette Libya tezkeresine "hayır" diyenlerin oranı çoğunlukta çıktı.

"Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini onaylıyor musunuz?" sorusuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 37,7 çıkarken, tezkereye karşı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,7 oldu.

Öte yandan fikir beyan etmeyen veya cevap vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 12,7 olarak açıklandı.