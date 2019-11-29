Libya Temsilciler Meclisi, Ankara ile Trablus arasındaki mutabakatı kınadı

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı muhtıraların Türk tarafına Libya hava sahasını kullanma ve karasularına izin almadan girme imkanı sunduğuna dikkat çekerek, bunun Libya'nın egemenliğini ihlal ettiğini bildirdi.

Libya Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, mutabakatla birlikte Türkiye'nin Arap ülkeleri ve Akdeniz'de güvenlik ve barış için tehdit oluşturduğu savunuldu.

Meclis, Erdoğan ile Serrac'ın imzaladığı mutabakatın Türk tarafına Libya hava sahasını kullanma ve karasularına izin almadan girme imkanı sunduğuna dikkat çekerek, bu durumun Libya'nın güvenliği için gerçek tehdit oluşturduğunu ve Libya'nın egemenliğini ihlal ettiğini kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelerek 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştı.