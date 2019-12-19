Leyla Aydemir cinayetinde bir tahliye daha

Tüm tanıkların ifadesini değiştirdiği Leyla Aydemir davasında bir tahliye daha yaşandı.

Ağrı'da 1,5 yıl önce geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili tutuklanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama" gerekçe gösterilerek 17 ay sonra tahliye edildi.

'JANDARMAYI FARKLI YÖNLENDİRMEDİM'

Aydemir, mahkemedeki savunmasında,"Ben Hamur'a Nihat abinin isteği üzerine gittim. Nihat abi beni aradı, 'Hamur'a git hocayı al' dedi. Musa ile birlikte gittik. Ben Yıldırım Artam'ı aradım o da kavşağa geldi, evlerine hiç gitmedim, onu da alıp köye döndük. Kesinlikle ablamın evine çocuk falan götürmedim. Ben aramalara katıldım, suçlamaları kabul etmiyorum. Olay günü ben bayram namazına veya muhtarın evine gitmedim. Hayvanlarıma baktım. Çocuğun bulunduğu gün cesedin bulunduğu yerde jandarmaya 'burayı aramayın, biz buraya baktık' gibi bir şey demedim. Jandarma görevlilerini farklı yönlendirmedim. Cesedin bulunduğu yere yakın abim Ahmet'e ait tarlada bir gün biçtik iki gün de topladık toplam 3 gün çalıştık. Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.

Mehmet Ali Aydemir'in tahliyesine yönelik kararın ardından dosyada tek tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir kaldı.