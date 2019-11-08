Levent Üzümcü'nün oyununa yapılan engellemeye tepki: Artık yeter

Oyuncular Sendikası, Levent Üzümcü’nün 'Anlatılan Senin Hikayendir' oyununun yasaklanmasına 'Artık yeter' diyerek tepki gösterdi.

Oyuncular Sendikası, Levent Üzümcü’nün Artvin'de sahnelenecek tiyatro oyununun engellenmesine yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Üyemiz oyuncu Levent Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ isimli tiyatro oyununun yine yeniden sahnelenmesine izin verilmemiş, oyun Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘kamu binalarında sergilenmesinin uygun olmayacağı’ gerekçesiyle engellenmiştir" denilen açıklamada, "21. yüzyıl Türkiye’sinde; Valilik, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Belediye vb. kamu kurumları tarafından keyfi biçimde uygulanan Levent Üzümcü gibi bazı muhalif oyuncuları özellikle hedef alan bu ısrarlı ve yıldırıcı engelleri kınıyoruz. Yalnızca oyuncu Levent Üzümcü’yü değil, Hopa tiyatro seyircisinin tiyatro oyunlarına erişimini de engelleyen bu ‘uygun olmama’ gerekçesinin hukuki dayanağını Hopa Kaymakamlığı’na sorduk ve bir yanıt bekliyoruz. Diğer tüm sansür vakalarında olduğu gibi, yaşanan bu vahim olay da ulusal ve uluslararası hafızayı korumak ve çözüm üretmek için sendikamız tarafından kayıt altına alınmıştır" ifadesini kullanıldı.