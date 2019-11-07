Levent Üzümcü'nün oyununa engelleme

Levent Üzümcü'nün Hopa'da MEB'e bağlı bir ortaokulun sahnesinde oynayacağı 'Anlatılan Senin Hikayendir' isimli tiyatro oyunu, Hopa Kaymakamlığı tarafından engellendi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü'nün Artvin'in Hopa ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ortaokulun sahnesinde oynayacağı "Anlatılan Senin Hikayendir" isimli tiyatro oyunu, Hopa Kaymakamlığı tarafından engellendi. Kaymakamlık, oyunun engellenmesini "oyunun uygun olmadığı" gerekçesiyle savundu.

Hopa Kaymakamlığı'nın oynayacağı oyunun engellendiğine dair yazısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Üzümcü, "Hopa’da Milli Eğitim'e bağlı bir ortaokulun sahnesinde oynayacaktım Anlatılan Senin Hikâyendir’i. İlk önce oyunun metnini görmek istediler, gönderdim; bir şey bulamayınca da oynanmaması için bu açıklamayı yaptılar. Tarihe kalsın" açıklamasında bulundu.