KYK borcuna ilişkin 'yeni' formül belli oldu: Kredi uygulaması kalkıyor

Öğrenciler KYK borçlarının silinmesini talep ederken, AKP sadece faizleri silme kararı aldı. Sadece 150 bin öğrenciye geri ödemesiz burs veren AKP, iddiaya göre bu sayıyı 300 bine çıkarma ve öğrenim kredisi uygulamasına son verme kararı aldı. 2018 yılı verilerine göre toplam 1 milyon 221 bin 531 bin öğrenci öğrenim kredisi alırken, bu durumda binlerce öğrenciye yapılacak ödemeler kesilecek.

Öğrenim kredisinden faydalanan beş milyon civarındaki kişiden 400 bine yakınının borcunu ödeyemediği belirtiliyor. Buna göre; ödenmeyen borcun ana parası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, öğrenim kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çıkarılacak düzenlemeyle öncelikle borcunu ödeyemediği için hakkında kanuni işlem başlatılan 280 bin civarındaki kişi hakkındaki icra takipleri kaldırılacak, borca uygulanan gecikme cezası ve faizleri silinecek.

Borcun silinmesine yönelik talepler ise AKP tarafından yine geri çevrilerek ana borcun taksitlendirilmesine gidilecek. İşe girene kadar ödeme ertelenecek. Bu süre içinde gecikme faizi işletilmeyecek.

Haberde yer alan iddiaya göre, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren geri ödemeli kredi uygulamasına son verilecek.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 150 bin öğrenci geri ödemesiz burs hakkı kazanırken, bu sayının bir sonraki yıl 300 bine çıkmasının planlandığı iddia edildi.

2018 yılı verilerine göre toplam 1 milyon 221 bin 531 bin öğrenci öğrenim kredisi alıyordu.