KYK borçlarına ilişkin yeni düzenleme

Milyonlarca öğrencinin ve mezunun büyük sıkıntı yaşamasına neden olan binlerce liralık KYK borçlarının silinmesine yanaşmayan AKP, yeni bir düzenleme hazırlığında.
Pazartesi, 02 Aralık 2019 09:48

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi talebi AKP tarafından reddedilirken, borçların yapılandırılıp ödenmesi için düzenleme hazırlığı yapılıyor.

2020 itibarıyla hayata geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Öğrencilerin borçları faiz uygulaması nedeniyle giderek yükselirken, düzenleme kapsamında faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması planlanıyor.

250 BİN ÖĞRENCİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı.

AKP borçların silinmesine ilişkin talepleri reddetmişti. 

 