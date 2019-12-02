KYK borçlarına ilişkin yeni düzenleme

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi talebi AKP tarafından reddedilirken, borçların yapılandırılıp ödenmesi için düzenleme hazırlığı yapılıyor.
2020 itibarıyla hayata geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.
Öğrencilerin borçları faiz uygulaması nedeniyle giderek yükselirken, düzenleme kapsamında faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması planlanıyor.
250 BİN ÖĞRENCİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı.
AKP borçların silinmesine ilişkin talepleri reddetmişti.