Kuzey Kıbrıs'ta vaka sayısı 33'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs'ta yeni koronavirüs vakaları 13 daha artarak 33'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan tetkikler sonucunda 12 Alman turist ve 1 Kuzey Kıbrıs vatandaşında yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 Alman turistin gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu belirten Pilli, Kuzey Kıbrıslı vatandaşın ise daha önce koronavirüs tespit edilen bir kişinin eşi olduğunu duyurdu.

Kuzey Kıbrıs'ta daha önce 18 turist ve 2 Kuzey Kıbrıs vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.