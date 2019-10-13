Kuzey Kıbrıs'a AKP tepkisi: Kemiklerini sızlattı, kınıyorum

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin açıklamasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" açıklamasına AKP cephesinden tepki geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay, "Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum" dedi.