Kuzey Kıbrıs'a 72 milyon liralık koronavirüs desteği gönderildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadelesinde Kuzey Kıbrıs'a destek verdiğini dile getirdi.

Oktay, "Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC'nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi bu mücadele döneminde de KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.