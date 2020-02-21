Kuzey Kıbrıs da 'yerli' otomobilini tanıttı

2016'de prototip üretimi tamamlanan Kuzey Kıbrıs'ın 'yerli' ve elektrikli otomobili 'GÜNSEL'in ilk modeli 'B9' ile ikinci modeli SUV tipi 'J9'un tanıtımı yapıldı.Seri üretimi ise 2021'de başlanacağı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, yerli otomobil 'GÜNSEL'in tanıtımında, "KKTC adına sevindirici bir olaya tanıklık ediyoruz ve bu güzelliği ortaya koyanları tebrik etmek istiyorum" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan, 2016'de prototip üretimi tamamlanan Kuzey Kıbrıs'ın yerli ve elektrikli otomobili 'GÜNSEL'in ilk modeli 'B9' ile ikinci modeli SUV tipi 'J9'un tanıtımı yapıldı.

Girne'de bir otelde düzenlenen programa, Başbakan Tatar'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs'ın 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel ve ailesi, yerli ve yabancı iş insanı ile çok sayıda davetli katıldı.

'GÜNSEL'in seri üretimi ise 2021'de başlayacak.