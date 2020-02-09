Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı: Bahçeli'nin hakaretlerini aynen iade ediyoruz

Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya çağırmasının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada 'Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz' denildi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı ilhak ihtimaline ilişkin soruya "korkunç" yanıtını vermesinin ardından başlayan tartışma sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istifa çağrısına yanıt veren Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz" denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Guardian Gazetesi’ne verdiği mülakatı fırsat bilerek kendisine ve onun şahsında Kıbrıs Türk Halkı’na hakaret etme alışkanlığına bugün de devam etmiştir.

Cumhurbaşkanımız, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi gibi, KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı olasılığını soran gazeteciye bunun yanlışlığını vurgulamış, Kıbrıslı Türklerin böyle bir talebi bulunmadığını, bunu kabul edilemez korkunç bir senaryo olarak nitelediğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek çıkarlarına da uygun olmadığını izah etmiştir.

Devlet Bahçeli bunun üzerine, çağ dışı kalmış ırkçı ve faşizan anlayışla ve Türkiye’de sıklıkla kullandığı çatışmacı bir dil ile Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunmuştur.

Cumhurbaşkanımızın açıkça vurguladığı gibi, Kıbrıslı Türklerin hedefi Rum tarafının azınlığı olmak ya da Türkiye’ye ilhak olmak değildir. Çabamız, Kıbrıs Türk Halkı olarak özgün karakter ve kimliğimizi koruyarak, Dünyadaki saygın yerimizi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde elde etmektir.

Kimsenin Kıbrıs Türk halkının bu haklı ve demokratik talebinden rahatsızılık duymasına gerek olmadığı gibi, bu meşru talebe hakaretle yanıt verme hakkı da yoktur.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın Enosis’in yörüngesine girdiğini söyleyebilecek kadar da kendini bilmemektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi yaşamı boyunca her fırsatta şehitlerin kanı üzerinden siyaset yaparken, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan Enosis’e karşı Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadelede Cumhurbaşkanımız her Kıbrıs Türkü gibi 1974 Harekatı’nda görev üstlenmiş, yanında silah arkadaşları şehit düşen, kendi de yaralanan şerefli bir gazidir. Bundan dolayıdır ki savaşın ne demek olduğunu bizzat yaşamış biri olarak, barışın değerini MHP Başkanından çok daha fazla takdir edebilecek bir konumdadır.

Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz."

Bahçeli, "Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır" diyerek, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanını istifaya çağırmıştı.