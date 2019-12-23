Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Sinan Aygün’ün hakkındaki iddialarını yargıya taşıyacağını açıkladı.

Sinan Aygün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyinin “FETÖ”den açığa alındığını iddia etti. Kuşoğlu iddiaları yargıya taşıyacağını açıkladı.

Kuşoğlu, Aygün’ün “Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı" sözlerine Twitter’dan yaptığı açıklamayla yanıt verdi.



'PİSLİK BULAŞTIRMA ÇABALARI'

"Pislik bulaştırma çabalarına karşı basın açıklamamdır" diyen Kuşoğlu, Aygün'le 3 yıldır görüşmediğini ve açıklamalarını medyadan öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sinan Aygün adımı bu işe karıştırma çabasına 'Ağabeyimi' de dahil ediyor. Öğretmen Albay olan ağabeyim değil kardeşim. 6 yıl önce emekli olmuş ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan, gurur duyduğum, vatansever biridir. Yani Sinan Aygün'ün bu beyanı da doğru değildir. Sinan Aygün'ün bu iddialarını yargıya taşıyorum, ancak durum böyle olmakla birlikte Sinan Aygün'ün yaptığı gibi benim sürekli olarak bu hadiselere karıştırılmak istenmemin nedenini sizin ve milletimizin sağduyusuna bırakıyorum."