Kurucusu İstanbul'da ölmüştü: Yeni bir provokasyon peşindeler

Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Miğferler'in Heyet Tahrir Şam ile birlikte 'Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına' ilişkin yeni bir provokasyon hazırlığında olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Miğferler'in Suriye'de yeni bir "kimyasal" provokasyonu hazırlığında olduğunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "Heyet Tahrir Şam isimli terörist grubun Beyaz Miğferler ile birlikte İdlib'te sivillere yönelik hava saldırısı ve kimyasal silah kullanıldığına ilişkin yeni bir provokasyon planladığı çeşitli kaynaklarca doğrulandı. Kasım ayı başında Sarmada yerleşim bölgesine ulaşan militanların beraberinde 3 ayrı kamyonda kimyasal silah ve profesyonel video çekim ekipmanları getirdikleri tespit edildi. Videolar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanarak Rus ve Suriye kuvvetleri sivilleri hedef almakla suçlanacak." İLGİLİ HABER Bir İngiliz casusunun portresi: İstanbul'da ölü olarak bulunan Le Mesurier kimdi?