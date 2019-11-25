'Kurtulsun istedim' dedi, kızını öldürdü

İstanbul Fatih'te emekli başkomiser Kemal A., bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü.

İstanbul Fatih'te kadın cinayeti işlendi.

İstanbul Fatih, Zeyrek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., çekyatta uyuyan kızı Nihal’i tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, polisi arayarak kendini ihbar etti. Ağır yaralı olarak ambulansla Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.’nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yattığı öğrenildi.

40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızını öldüren Kemal A.’nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal A.’nın ifadesinde savunma olarak “Kurtulsun diye yaptım” dediği öğrenildi.