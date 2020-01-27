Kurtulmuş aynı nakaratı tekrarladı: Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacağız

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacağız' dedi.

Yıllardır depreme hazırlık konusunda ciddi şekilde eleştirilen iktidardan Elazığ depreminden sonra da "bundan sonrası daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak, çalışmaları ilgili bakanlarımız yerine getirecektir" dedi.

Kurtulmuş'un açıklaması şöyle:

Olay anından itibaren olaya müdahale eden Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla müdahale eden bakanlarımıza, bakanlık mensuplarımıza, çalışan kardeşlerimize bütün kurum ve kuruluşlarımıza, yek vücut olarak milletin derdine deva olmak için çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. Büyü bir fedakârlık örneği ile çalışmalarını an be an sürdürdüler. Bundan sonra da yaraların hızla sarılması meselesi geliyor. Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. İnşallah bu depremden etkilenen hiç kimsenin açıkta kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır.

Deprem anından itibaren büyük bir gönül birliği içerisinde aynı acıyı paylaşarak acıları hafifletmek için milletimizin bütün kesimleri bu olayın peşinden gitmiştir. Belediyeler vasıtayla buradaki acıları hafifletmek maksadıyla yardım malzemeleri göndermiştir. Bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak, çalışmaları ilgili bakanlarımız yerine getirecektir. Bütün bu kuruluşlara, milletimize, zor anda bir araya gelme becerisini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.