Kurtarılma sırası Dünya Göz'de mi?

Ziraat Bankası'nın Dünya Göz Hastanesi’nin 200 milyon dolarlık kredi borcunu temizleyip karşılığında hisse satın alacağı iddia edildi.

Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın ardından şimdi de Dünya Göz Hastanesi'ni "kurtarma" haberiyle gündeme geldi.

Sözcü'den Serpil Yılmaz'ın haberine göre, Eray Kapıcıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dünya Göz Hastanesi'nin çeşitli bankalara olan 200 milyon dolarlık kredi borcu yapılandırılarak Ziraat Bankası'na yüklenmiş.

MÜLKÜ ZİRAAT'E GEÇTİ

Bundan altı ay önce Dünya Göz Hastanesi'nin bağımsız denetim raporunda (audit report) şirketin röntgeni çekilirken yurtiçinde açtığı hastane sayısının 20'yi geçtiği kayıtlara girmiş.

2009 yılında 30 milyon doların üzerinde yatırımla Ankara'da açılan en lüks Dünya Göz Hastanesi'nin mülkü Ziraat Bankası'na geçti.

Yurt dışına da açılan hastane, 2016'nın sonunda toplamda 430 milyon lira borcu bulunduğunu ve borçlarını ödemek için gayrimenkul ve hisse satışına gitmeyi planladıklarını açıkladı.

Yılmaz'ın aktardığına göre grup, 2017 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 800 milyon TL'lik borç yüküyle karşı karşıya kaldı.

Yönetimin en tepesindeki isim Eray Kapıcıoğlu'nun, hastaneyi Katarlılar, Suudi Arabistan sermayesine vermediği, borçları Ziraat Girişim'e havale ettiği ifade ediliyor.

Ziraat Girişim'in Dünya Göz hisselerini devralması gecikirken, Şehir Hastanelerinin zararda olduğunu itiraf eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastane zinciri Medipol ile Albayrak Grubu'nun alıcı olarak kapıda beklediği iddia ediliyor.

ERDOĞAN KONUŞTU ZİRAAT GERİ ÇEKTİ

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na yaptığı başvuruyu geri çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelen yoğun tepkilerin ardından dün yaptığı açıklamada, “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi… O tablo şu anda bu seyirde” demişti.