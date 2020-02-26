Kurşun fabrikasına radyoaktif atık cezası

Anayasa Mahkemesi, İzmir'deki eski kurşun döküm fabrikası sahiplerine, zehirli atıkları toprağa gömüp halk sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle kesilen 5 milyon 79 bin 900 TL'lik para cezasını kesinleştirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan eski kurşun döküm fabrikasının, radyoaktif atıkları toprağa gömdüğü ve bertaraf etmediği, söz konusu radyoaktif atıkların suya karışarak halk sağlığına zarar verdiği tespit edildi.

Fabrika sahiplerine, 2007 yılında 321 bin TL ceza verildi. İtiraza rağmen karar kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında atıkların hala temizlenmediğini belirleyince, bu defa 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası verdi. Fabrika sahipleri de cezanın orantısız olduğunu, mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini iddia ederek, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

CEZA KESİNLEŞTİ

İtirazı inceleyen AYM, para cezasının orantılı olduğuna ve mülkiyet hakkına herhangi bir müdahalede bulunulmadığına hükmetti.

Kararla birlikte, 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası kesinleşmiş oldu.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun talimatıyla radyoaktivite tespit edilen bölgelerin üzerine 10 bin 200 ton toprak dökülmüş, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, kirliliğin üzerini toprakla örtmenin bilimsel olmadığını belirterek, “Yeraltı sularına, bitki örtüsüne ve civarda yaşayan insanlara etkisi sürecektir. Bu yöntem kirliliği yalnızca göz önünden kaldırır” diye konuşmuştu.