'Kuran kursunda cinsel istismarda bulunan imamı siyasiler koruyor'

Kuran kursunda 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkındaki 25 yıl hapis cezasına rağmen tutuklanmayan cami imamı görevden alındı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyla ilgili açıklamasında tacizci imamın siyasi bağlantıları nedeniyle korunduğunu söyledi.

4 yıl önce Adana’da 12 yaşındaki E.S.’ye kuran kursunda cinsel istismarda bulunan ve hakkındaki 25 yıl hapis cezasına rağmen tutuklanmayan cami imamı M.D. görevden alındı.

Konuyu Meclis'e taşıyan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili yazısını gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen yazıda “Diyanet İşleri Başkanlığınca, söz konu kişi hakkında gerekli idari ve disiplin işlemleri yapılmış olup kişinin kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Önerge konusu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na intikal eden başka bir ihbar ve şikayet bulunmamaktadır” denildi.

Konu ile ilgili soru önergesi veren Antmen, tutuklanmayan cami imamı M.D.’yi sorarak, “Sanık maalesef önceki duruşmada tahliye edildi. Oysaki tüm taciz dosyalarında asıl olan mağdur çocuğun beyanlarıdır. E.S. ifadesinde, 12 yaşındayken yaz tatilinde sabahları Adana'daki bir camide Kuran kursuna gittiği sıralarda, temizlik de yaptığını, bu sırada imam M.D.'nin kendisini depoya gönderip burada cinsel tacizde bulunduğunu aktarmaktadır. Bu imamın siyasal bağlantılarını kullanarak olayı örtbas ettiği iddia edilmektedir” demişti.