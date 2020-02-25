Kumar masasında yakalanan İbrahim Sadri Diyanet TV’de: Binlerce lira alacak

2008 yılında kumarhanede yakalanan İbrahim Sadri, Diyanet TV’de programa başladı. Sadri’nin program başına binlerce lira alacağı öğrenildi.

Televizyonda bir dönem yaptığı programlar ve okuduğu şiirlerle tanınan İbrahim Sadri'nin, Diyanet TV’de programa başladığı öğrenildi.

Bütçesi kamu kaynakları ile oluşturulan ve Umre seyahatlerinden elde edilen gelirden büyük pay alan Diyanet TV’nin yeni programının adı, “İbrahim Sadri ile Yad-ı Cemil” oldu.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, 9 Şubat 2008 Pazar gecesi, kumar oynandığı ihbarı üzerine İstanbul Kadıköy’de bulunan Erciyes Kültür ve Tabiatı Koruma Derneği’ne baskın düzenleyen narkotik ekipleri, baskının ardından, TRT başta olmak üzere birçok televizyonda okuduğu şiirler ile gericilerin çok sevdiği İbrahim Sadri’nin de alındığını duyurmuştu.

'KUMAR OYNATILDIĞINI BİLMİYORDUM'

Sadri, kumar oynatılan mekanda yakalanmasının ardından çıkan, “İbrahim Sadri kumarda basıldı” haberlerini yalanlamış, Gülen cemaatinin Zaman Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, kumar oynamadığını iddia etmişti. Sadri, “Bir derneğin açılışına gitmiştim. Üst katı kumarhaneymiş. Polisler geldi, herkesi götürdü karakola. Sonra bıraktılar bizi. Böyle bir yer olduğunu bilseydim gitmezdim”diye konuşmuştu.

'SADRİ’NİN SESİNDEN'

Hakkında çıkan haberlerin ardından uzun süre ortadan kaybolan ve habere göre program başına binlerce lira alacağı söylenen Sadri’nin Diyanet TV’deki programı için hazırlanan tanıtım yazısında, “İslam coğrafyasında tarz ve üslup açısından farklılıklar arz eden naat’ı şerif örneklerini, eser sahiplerinin özgün hikayelerinin anlatılacağı bir şiir programı… İbrahim Sadri’nin sesinden peygamber efendimize hitaben yazılmış naatlar (övgüler) İbrahim Sadri ile Yad-ı Cemil’de…” denildi.