Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Thomas Cook açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmen battığı duyurulan Thomas Cook'un, Türkiye'de 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, İngiliz şirket ile ilgili, 'Türkiye'de 21 bin yolcu iflastan etkilenecek. İlk etapta Türkiye'deki misafirlerin eve dönüşü sağlanacak' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iflas ettiği duyurulan İngiliz turizm şirketi Thomas Cook hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, "Türkiye'de 21 bin yolcu iflastan etkilenecek. İlk etapta Türkiye'deki misafirlerin eve dönüşü sağlanacak. Antalya'da otelci ve STK'larla görüşeceğim" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Thomas Cook hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı imzalı bir de açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“İngiltere operasyonlarını 23.09.2019 tarihi itibariyle durdurma kararı alan Thomas Cook, Almanya, Rusya ve Nordic’de faaliyetlerine devam etmektedir. Bugün itibariyle Thomas Cook İngiltere’nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunmaktadır. 22.09.2019 dahil içeride konaklayan konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında, Thomas Cook İngiltere’nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için de üzerinde çalışan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceği duyuruldu.

