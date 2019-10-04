'Kuleli' operasyonunda tutuklamalar

İstanbul merkezli olarak cemaate yönelik düzenlenen operasyonda askeri liseleri kazanan öğrencileri, çeşitli bahanelerle sağlık raporuyla elediği iddia edilen 11 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonda gözaltına alınanların rütbelerinin “Binbaşı” ve üstü olduğu belirtilmişti.
9 ASKERİ DOKTOR
Odatv’nin edindiği bilgilere göre, devam eden Vefa Operasyonu’nda 9 askeri subay daha tutuklandı.
Dün, Anadolu Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden 11 tanesinin ifadesini alan Soruşturma Savcısı Levent Bilgi, 9 askeri doktorun “FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliği, müteaddit kez eğitim hakkının engellemesi ve müteaddit kez resmî belgede sahtecilik” suçlamalarıyla tutuklanmalarını istedi. Geceyarısı geç saatlerde biten sorguların ardından 9 şüpheli, savcılık tarafından isnat edilen tüm suçlarla ilişkili olarak Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi.