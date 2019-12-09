Küba’dan yeni bir tıbbi ürün: Vasoactol

Küba'nın geliştirdiği Vasoactol, piyasa diliyle, reklamcı ağzıyla konuşanlar için bir tür gençlik aşısı. Küba'da tıp böylesi şişirme ifadelerle ifade edilmediği için kısaca şöyle diyelim: Vasoactol orta ve ileri yaşlı bireylerde, sporcularda, yağ metabolizmasında bozukluk olan kişilerde besin takviyesi olarak kullanılan bir antioksidan.

Küba Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi lipit metabolizması üzerinde etkili Vasoactol isimli bir ürün geliştirdi.

Vasoactol, şeker kamışından elde edilen yüksek moleküler ağırlıklı bir alkol ekstratı.

YAŞLANMAYA, KALP DAMAR SİSTEMİ HASTALIKLARINA, DİYABET VE KANSERE...

Vasoactol protein ve lipitlerin serbest radikaller tarafından oksitlenmesini engelliyor. Serbest radikallerin oksitlemesiyle ortaya çıkan maddelerin yaşlanmaya, genetik değişikliklere, kalp damar sistemi hastalıklarına, diyabet ve kansere yol açtığı ise öteden beri bilinen bir gerçek.

Yapılan deneyler Vasoactol’un yağ metabolizması üzerinde de olumlu etkide bulunduğunu, böylece yaşlılık dönemi yaşam kalitesini geliştirebileceğini ortaya koydu.

Vasoactol orta ve ileri yaşlı bireylerde, sporcularda, yağ metabolizmasında bozukluk olan kişilerde besin takviyesi olarak kullanılıyor.

Vasoactol’un Kasım ayı içinde eczacılık sistemine verildiği bildiriliyor.