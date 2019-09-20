KTÜ Rektörü üç kızını, iki damadını ve bir yeğenini üniversiteye öğretim görevlisi olarak yerleştirmiş

Türkiye'nin köklü teknik üniversitelerinden KTÜ'de ortaya çıkan manzara akademinin geldiği hale ilişkin diyecek söz bırakmadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof Dr. Süleyman Baykal’ın üç kızının, iki damadının ve bir yeğeninin üniversitede öğretim görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof Dr. Süleyman Baykal’ın üç kızını, iki damadının ve bir yeğeninin üniversitede öğretim görevlisi olduğu ortaya çıktı.

KTÜ’de görevli bir öğretim görevlisinin aktardıklarına göre, rektörün damadının üniversiteye yerleşmesi için yapılan usulsüzlükler dikkat çekti. Öğretim görevlisi, Kuzey Ekspres adlı yerel gazeteye gönderdiği mesajla üniversitede yapılan atamaların iç yüzünü açığa çıkardı.

Öğretim görevlisi, öğretim üyeliği için yapılan sınavın kadronun açıldığı birimde olması gerektiğini ancak damadın gireceği Sürmene Abdullah Kanca MYO’nun sınavının merkez kampüste yapıldığını belirtti. Ayrıca üniversite yönetmeliğine göre adayların ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurması gerektiğini söyleyen öğretim görevlisi, damadın gireceği sınavlarda bu maddenin kaldırıldığını ve ikinci başvurusunu direk rektörlüğe bağlı uzaktan eğitim merkezine yaptığını açıkladı.

Öğretim görevlisi mesajında rektör Baykal’ın üniversite kadrolarını hemşehri ve akrabalarla doldurduğuna dikkat çekti.

'KÜÇÜK BİR AİLE ŞİRKETİ'

Öğretim görevlisinin mesajı şu şekilde:

“Öğretim üyeliği kadrosunun biri, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu’nda. Normalde sınavın orada yapılması gerekir. Diğer tüm birimlere alınacak öğretim görevlisi sınavları o birimlerde yapılıyor. Ancak sadece damadın gireceği Abdullah Kanca’nın sınavı KTÜ merkez kampüsüne alındı. Hem de bitişik binalara. Abdullah Kanca MYO’nun müdürü Baykal döneminde Prof. olmuş Hamdullah Çuvalcı. Üçüncü kez MYO müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda araştırma laboratuvarı müdürü. Eğitim-Bir Sendikası'nın eski KTÜ şube başkanı. Ve KTÜ’nün yeni rektör adayı. Hatta şimdiki görünmez rektörü. Rektör beyin damadının ikinci başvuruyu yapıp kazandığı birim ise, direk rektörlüğe bağlı Uzaktan Eğitim Merkezi. Bu merkezin ilan ve başvuru tarihindeki müdürü Prof.Dr. Bünyamin Er. Bünyamin Er, Ankara’da bürokrattı KTÜ’ye geldi. Az zamanda çok işler yaptı. Çaykaralı. AYM üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’in köylüsü, komşusu. İİBF’nin dekanı Ayşe Sula Köseoğlu’nun eşi Mustafa Köseoğlu’nun yardımcısı. Çaykara Meslek Yüksek Okulunun kurucu müdürü. Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü. KTÜ İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı. Şimdiki KTÜ Genel Sekreteri. Bütün bunlar bir yıl içinde oldu. Genel sekreter olunca uzaktan eğitim merkezi müdürlüğünden ayrıldı. Yerine Prof.Dr. Hasan Ayyıldız atandı. Oflu. Aynı zamanda Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü. Damadın kadro işlemlerine son imza atacak kişi. Türkiye’nin 4. üniversitesi anlı ve de şanlı KTÜ, Of- Çaykara koordinatlarına oturdu. Küçük bir aile şirketi haline geldi. Rektör Bey, damadın bekasıyla ilgilenmekten olacak Üniversitenin açılış törenine bile katılamadı. 5 binden fazla personeli 50 binden fazla öğrencisi olan KTÜ’nün açılış törenine bakın. Rektör yok. Cübbelerin altındaki ayakkabılar, kot pantolonlara dikkat ciddiyetsizlik.”

Baykal’ın üniversitedeki akraba atamaları ise şu şekilde:

Kızlarından ikisi tıp fakültesinde öğretim üyesi. Dr. Hanife Baykal Şahin, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana bilim dalında, eşi Dr.Mürsel Şahin, Kardiyoloji ana bilim dalında öğretim üyesi.

Dr. Öğretim Leyla Baykal Şahin, KTÜ Dermatoloji ana bilimde.

Üçüncü kızı Elif Baykal Kablan ise KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar bölümünde. Elif Baykal Kablan’ın Avrasya Üniversitesi’nden çalışan eşi de KTÜ’de aynı gün iki birimden birden öğretim görevliliği sınavını kazandı.

Baykal’ın ablasının oğlu Yusuf Baykal, Tıp Fakültesi Bilişim Ana Bilimde Dalında görevli.